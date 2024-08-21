Свыше 80 жилищных сертификатов вручили детям-сиротам в Нижегородской области с начала года

Более 80 жилищных сертификатов получили дети-сироты в Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

Уточняется, что около 70 сертификатов уже реализовано. Так,молодыежители регионастарше 23 лет смогли самостоятельно купить жилье для себя и погасить ипотеку.

Ранее сообщалось, что более полутора тысяч сирот в Подмосковье получили увеличенные ежемесячные выплаты.