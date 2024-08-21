Свыше 80 жилищных сертификатов вручили детям-сиротам в Нижегородской области с начала года
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Более 80 жилищных сертификатов получили дети-сироты в Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщила pravda-nn.ru.
Уточняется, что около 70 сертификатов уже реализовано. Так,молодыежители регионастарше 23 лет смогли самостоятельно купить жилье для себя и погасить ипотеку.
Ранее сообщалось, что более полутора тысяч сирот в Подмосковье получили увеличенные ежемесячные выплаты.