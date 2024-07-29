Свыше 800 дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье за выходные

Свыше 800 дефектов покрытия ликвидировали на дорогах Подмосковья за минувшие выходные, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на муниципальной сети больше всего ям отремонтировали в Рузе, Зарайске и Химках, на региональной — в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцово, уточнили в ведомстве.

В областном Минтрансе напомнили, что дороги в Подмосковье обследуют на регулярной основе. Также о ямах сообщают местных жители с помощью портала «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты Московской области выйдут сорок новых автобусов.