Свыше 800 тыс. рублей потратили жители Рязанской области на услуги парикмахеров и салоны красоты за семь месяцев

Расходы на красоту составляют в среднем пятую часть расходов у жителей Рязанской области. Об этом сообщило 7info со ссылкой на региональное отделение статистики.

Уточняется, что в текущем году жители региона стали тратить больше на красоту. Так за с января по июль на услуги парикмахерских и салонов красоты они потратили 824 млн рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что на данный момент в Рязанской области работают более 720 аптек, почти 680 предприятий индустрии красоты и около 120 специализированных магазинов по продаже косметических средств и товаров личной гигиены.

Ранее сообщалось, что в моду возвращаются прически 80-х и 90-х годов.