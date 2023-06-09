Свыше восьмидесяти тысяч девятиклассников из Подмосковья написали ОГЭ по математике

В подмосковных школах сегодня прошел итоговый экзамен для девятиклассников, ОГЭ написали свыше 84 тысяч учеников. Об этом сообщили в областном Минобразовании.

В сообщении ведомства уточнили, что экзамен проходил в 635 пунктах. На экзамене школьники могли пользоваться линейкой и справочной информацией. Испытание состояло из двух частей, которые затрагивали области алгебры и геометрии.

«Школьники и их родители узнают экзаменационные баллы не позднее 22 июня. Данные появятся в школах и в личных кабинетах девятиклассников на сайте Регионального центра обработки информации. А 28 июня экзамен смогут сдать ученики, по уважительной причине пропустившие основной день сдачи ОГЭ», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл педагогическую конференцию «История в учебниках и за пределами учебников».