Свыше 8,4 тысячи гектаров земли для строительства жилья выявили в Подмосковье за четыре года

За четыре года в Подмосковье выявили более 8,4 тысячи гектаров земельных участков, пригодных для строительства жилья, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Землю выявило областное управление Росреестра совместно с региональным правительством в рамках проекта «Земля для стройки». Одноименный сервис содержит информацию о свободных территориях, которые застройщики и граждане могут использовать для возведения МКД и для ИЖС.

Проект «Земля для стройки» реализуется с 2020 года и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал важность привлечения собственных ресурсов Подмосковья для развития экономики.