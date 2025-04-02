Свыше чем 28 тыс. детей в Нижегородской области назначено единое пособие

В Нижегородской области родителям свыше 28 тыс. детей назначено единое пособие. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Социального фонда РФ.

Уточняется, что размер выплаты варьируется в зависимости от уровня дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка. На сегодняшний день он составляет около 16,2 тыс. рублей.

Ранее экономист Проданова заявила, что при рождении ребенка в Подмосковье выплачивают 20 тыс. руб.