Свыше четырех миллионов пассажиров перевезли трамваи в Нижнем Новгороде в первом квартале

Более четырех миллионов человек воспользовались трамваями в Нижнем Новгороде с января по март этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что данный вид транспорта является одним из экологичных, экономичных и безопасных. К тому же служат они в два-три раза больше, чем любой наземный общественный транспорт, а сдвоенные составы позволяют вмещать вдвое больше пассажиров.

Ранее сообщалось, что в подмосковных трамваях зафиксировано примерно 1,4 млн поездок за январь. Трамвайные маршруты доступны жителям области только в Коломне.