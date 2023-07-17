Свыше четырех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

С начала этого лета в проверить свое здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке» смогли уже более четырех тысяч человек, свыше 650 из них — за минувшие выходные. Об этом рассказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова, передает Минздрав Подмосковья.