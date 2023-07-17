Свыше четырех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала этого лета в проверить свое здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке» смогли уже более четырех тысяч человек, свыше 650 из них — за минувшие выходные. Об этом рассказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова, передает Минздрав Подмосковья.
«Забота о себе — это, прежде всего, регулярная диагностика, которая позволяет владеть информацией о своем здоровье, а в случае развития заболеваний — вовремя их выявлять», — отметила Стригункова.
Напомним, что найти результаты медицинского обследования можно в своем личном кабинете на портале госуслуг региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.