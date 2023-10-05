Свыше четырех тысяч дефектов асфальтобетонного покрытия отремонтировали в Подмосковье

На прошлой неделе дорожные службы Подмосковья в ходе ямочного ремонта ликвидировали более четырех тысяч дефектов покрытия на проезжей части по всему региону, сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что большую часть ям устранили на региональной сети — более 2,9 тысячи. Ремонт, в том числе, затронул дороги Егорьевска, Мытищ, Каширы и Волоколамска. На муниципальных дорогах больше всего дефектов отремонтировали в Химках, Раменском округе, Дмитрове, Наро-Фоминске, Электростали и Щелкове. Дорожники при необходимости также проводили ремонт знаков, ограждений, светофоров и линий освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.