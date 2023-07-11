Свыше четырех тысяч объектов зарегистрировали в Подмосковье по «гаражной амнистии»

С начала года в Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировано 4,4 тысячи объектов недвижимости, включая объекты гаражного назначения и земельные участки. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

«Гаражная амнистия» достаточно действенный механизм, с помощью которого жители Подмосковья оформляют права собственности на гаражные постройки и землю под ними по упрощенному порядку. <…> С начала действия закона в нашем регионе по «гаражной амнистии» оформлено 8,1 тысячи объектов», — рассказала зампред областного Правительства Анна Кротова.

Услугой могут воспользоваться как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели. Упрощенная схема регистрации действует до 1 сентября 2026 года, уточнили в ведомстве.

«Жители Подмосковья становятся активнее в оформлении своих прав на гаражи и земельные участки. И это правильно. Не имея законных прав, граждане не смогут распоряжаться недвижимостью. Еще один немаловажный фактор: только собственники смогут получить гарантии даже в тех случаях, когда земли запланируют изъять для государственных и муниципальных нужд», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.