Свыше четырех тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Свыше четырех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Подмосковье с начала этого года, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Стригункова напомнила, что пройти эту процедуру жительницы Московской области могут в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний. Программа реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящему в нацпроект «Демография».

Первый зампред правительства Подмосковья добавила, что до конца года в регионе планируется провести еще порядка двух тысяч процедур ЭКО.

«Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос, позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту», — сказа она.

Услуга бесплатна. Для этого нужно оформить квоту. Перечень необходимых документов можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за год в Московской области родились семьдесят три тысячи детей.

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