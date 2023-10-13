Свыше четырех тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья помогли реализовать нацпроект БКД

Более четырех тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья принимают участие в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году, в том числе, выполняют ремонт дорог и проводят комплекс мероприятий по повышению безопасности. Об этом сообщили в областном Минтрансе.