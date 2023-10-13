Свыше четырех тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья помогли реализовать нацпроект БКД
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Более четырех тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья принимают участие в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году, в том числе, выполняют ремонт дорог и проводят комплекс мероприятий по повышению безопасности. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
«В ремонтном сезоне этого года в работах задействовано порядка 20 производственных комплексов Мосавтодора. Дорожные рабочие производственных комплексов (ПК) обновили порядка 700 километров покрытия на региональных дорогах», — уточнили в сообщении.
Ремонт затронул участки дорог, которые ведут к малым населенным пунктам, высокоинтенсивные трассы и дороги к социально важным объектам. Кроме того, в Подмосковье построили около 600 километров новых тротуаров, свыше 360 километров линий наружного освещения, обустроили 600 новых пешеходных переходов в местах, где люди привыкли переходить проезжую часть и так далее.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.