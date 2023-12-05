Свыше четырехсот объектов доступны для инвесторов Подмосковья на сервисе «Начни бизнес в индустриальном парке»

На сервисе «Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья» инвесторам доступны 404 объекта недвижимости, включая 353 земельных участка и 51 помещение. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«С его помощью уже подписано 72 договора, в рамках которых инвесторы разместят свои мощности на площадках индустриальных парков Подмосковья, создав более 1,3 тысячи новых рабочих мест. Совокупный планируемый объем инвестиций в рамках этих проектов составляет 7,1 миллиарда рублей», — уточнила зампред.

Отметим, что инвесторы могут получить услугу и найти площадку на подмосковной инвестиционной карте, которая размещена на инвестпортале региона. Инвесткарту создали в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.