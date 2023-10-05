Свыше четырехсот самостроев легализовали в Подмосковье с начала года

Свыше четырехсот самовольных строений привели в соответствие с градостроительными нормами и легализовали в Подмосковье с начала этого года, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Снесены были тридцать два самостроя, легализовать которые не представилось возможным. Речь идет о производственных, торговых, складских и транспортных зданиях, а также о хозлобках, гаражах и кафе.

В самовольных постройках, которые удалось легализовать, создали 2,2 тысячи рабочих мест. Благодаря этому в ежегодный налоговый оборот Московской области вовлечено свыше четырнадцати миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что за три года в Подмосковье капитально отремонтируют почти пять тысяч домов.