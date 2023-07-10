Свыше четырехсот жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках в выходные

Более четырехсот человек проверили свое здоровье в парках Московской области в минувшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что в субботу и воскресенье бригады врачей работали более чем в двадцати округах Подмосковья, в том числе в Коломне, Балашихе и Пушкино.

Как уточнила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, за все время действия акции «Проверь здоровье в парке» ее участниками стали свыше трех тысяч жителей региона.

«Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии», — подчеркнула Стригункова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала текущего года в больницах региона появилось почти сорок единиц тяжелого оборудования.