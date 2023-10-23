Свыше четырехсот жителей Подмосковья стали почетными донорами с начала года

В Подмосковье с начала этого года звание «Почетный донор России» получили четыреста восемнадцать человек, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп, всего в регионе проживает почти сорок тысяч почетных доноров.

«Большинство доноров в регионе сдают кровь на безвозмездной основе, к тому же, многие из тех, кто выполнил донацию, возвращаются к нам снова», — подчеркнула она.

Донорская кровь нужна в том числе для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также пациентам с онкологией и ожогами.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что звание «Почетный донор» присуждается людям, которые сдали цельную кровь свыше сорока раз или плазму крови более шестидесяти раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по модернизации стационаров в Московской области.