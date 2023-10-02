Свыше десяти тысяч дефектов в содержании территорий устранили в Московской области за сентябрь

Под надзором ГУСТ Московской области коммунальные службы устранили более 13,5 тысячи дефектов в содержании территорий региона за сентябрь, сообщили в надзорном ведомстве.

«В сентябре наши сотрудники «посетили» с проверками 13 342 локации. <...> Данная работа позволяет сохранить территории чистыми и опрятными, а также при оперативном устранении дефектов снизить количество обращений жителей», — рассказала руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, большинство недочетов устранили в Пушкино, Истре, в Сергиево-Посадском округе и Подольске. Министр добавила, что чаще всего среди замечаний встречались мусор на газонах, смет на внутриквартальных проездах и несвоевременная уборка листвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.