Свыше десяти тысяч инвалидов в Московской области работают на квотируемых рабочих местах

В Московской области в настоящий момент насчитывается более 40 тысяч работающих инвалидов, 10 тысяч из которых — работают на квотируемых рабочих местах. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Сейчас у нас есть новый социальный механизм — это возможность заключать соглашения с другими организациями. В регионе работодатели начинают активно пользоваться этой возможностью», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что новый механизм доступен в регионе для тех работодателей, которые не могут создать квотируемые рабочие места. Поэтому их создают другие предприятия, с которыми они заключают соглашения. Сейчас в регионе создано 14 тысяч квотируемых рабочих мест, четыре тысячи из которых свободны. Ознакомиться с вакансиями можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.