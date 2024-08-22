Свыше десяти тысяч ям ликвидировали на дорогах Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье ликвидировали более 10,7 тысячи дефектов покрытия на дорогах, при этом за последние сутки рабочим удалось устранить порядка 1,5 тысячи ям. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На муниципальной сети устранено почти четыре тысячи дефектов покрытия, наибольший объем работ провели — в Балашихе, Химках и Домодедове. Помимо этого, специалисты Мосавтодора ликвидировали около семи тысяч ям на региональных дорогах, большинство из них — в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. Отметим, что ремонт фиксировался в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.