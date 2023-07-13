Свыше десяти тысяч льготников в Подмосковье получили путевки в санатории в этом году
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Свыше десяти тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение с начала этого года, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводит пресс-служба областного министерства социального развития.
Речь идет о льготных категориях граждан. Всего в текущем году в санаториях средней полосы России, Крыма и Краснодарского края отдохнут свыше тридцати жителей Московской области, уточнила вице-губернатор.
В региональном Минсоцразвития, в свою очередь, напомнили, что путевка на санаторно-курортное лечение предоставляется по медицинским показаниям. Длительность зависит от заболевания и назначения врача — от 18 до 24 дней.
Оформить заявку в санаторий можно через региональный портал госуслуг. При этом к заявлению не нужно прикреплять медсправку. Данные поступят автоматически из медицинских организаций региона.
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