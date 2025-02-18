Свыше десяти участков дорог отремонтируют в Рязани в этом году

До конца этого года в Рязани отремонтируют более десяти участков автомобильных дорог в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что дорожный ремонт будет проведен на улицах: Костычева, Павлова, Октябрьской, Краснорядской, Великанова, Чкалова, Тепличной, Гайдара, Фрунзе, Юбилейной и других.

Отмечается, что по девяти участкам дорог документация для аукционов и определения подрядных организаций подготовлена и направлена в Центр торгов. Это даст возможность уже в начале апреля заключить контракты с целью как можно раньше приступить к ремонту.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали оцифровывать ямы во дворах.