Свыше девяти тысяч звонков о безнадзорных животных поступило в подмосковный кол-центр в этом году

В Подмосковье работает горячая линия, куда местные жители могут сообщать о безнадзорных животных, напомнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с начала этого года операторы горячей линии обработали свыше 9,4 тысячи звонков. С января по программе ОСВВ было поймано более 6,8 тысячи собак.

Сначала животных привозят в пункты временного содержания, где обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют, кастрируют или стерилизуют. Затем собак, если они неагрессивные, выпускают в прежнее место обитания.

Телефон горячей линии, куда можно сообщить о безнадзорных животных, — 8-800-550-65-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе биометрии в хозяйственной повестке.