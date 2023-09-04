Свыше двадцати модернизированных очистных сооружений появятся в Подмосковье

В Подмосковье начали строить и реконструировать 23 очистных сооружения в 15 муниципалитетах. Соответствующие извещения поступили в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

Большинство из них появятся в Мытищах — пять позиций. В Наро-Фоминском округе на территории малоэтажного ЖК «Март Хаус 2.0» построят ливневые сооружения производительностью 360 кубометров в час, в Ленинском в ЖК «Эко Видное 2.0» — наиболее мощную канализационно-насосную станцию на 250 кубометров в час. В Коломне и Солнечногорске строители реконструируют очистные сооружения и увеличат их производительность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.