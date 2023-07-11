Свыше двадцати новых многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в июне

Двадцать один многоквартирный дом поставили на кадастр в Подмосковье в первый месяц лета. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений.

Наибольшее число получивших кадастровые номера МКД расположены в Одинцовском и Ленинском городских округах — восемь и семь домов соответственно. Они находятся в жилых комплексах «Пригород Лесное», «Восточное Бутово», «Видный город», «Лайково», «Восточный», «Одинцово — 1» и «Сердце Одинцово».

Также на кадастр поставлены два многоквартирных дома в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске, и по одному дому в ЖК «Москворецкий» в Рузе, жилом комплексе «Люберцы», ЖК «Новый Раменский» и ЖК «Терра» в Дмитровском округе.

Как отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, в регионе продолжают расти темпы строительства нового жилья, а оперативная постановка домов на кадастровый учет положительно влияет на инвестклимат Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье сохранило третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестиционного климата.