Свыше двадцати рентгеновских аппаратов установили в Подмосковье с начала года

В подмосковных медучреждениях с начала текущего года установили 24 рентгеновских аппарата, на эти цели направили бюджет в размере более 460 миллионов рублей. Об этом сообщила Первый зампред Правительства области Светлана Стригункова, передает региональный Минздрав.

«Для проведения качественной и высокоточной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами», — отметила Стригункова.

Так, накануне в поликлинике № 4 Орехово-Зуевской больницы ввели в работу цифровой рентген-аппарат. На нем планируется проводить 50 исследований в день, включая детское и взрослое население. Врач-рентгенолог Людмила Юрченко уточнила, что новая техника позволит сократить сроки проведения диагностики и снизить лучевую нагрузку на пациента.

Отметим, что ее закупили по поручению, которое дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, по нацпроекту «Здравоохранение». Ранее Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.