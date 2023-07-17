Свыше двадцати социальных объектов достроили в Подмосковье за шесть месяцев

В первом полугодии этого года 242 объекта, построенных в Подмосковье, получили заключения о соответствии проектной документации (ЗОС), сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В сообщении ведомства уточнили, что 24 из всех достроенных зданий были социальными объектами, включая школы, детские сады, государственные спортивные объекты и медицинские учреждения. Так, например, Люберцах, Домодедово и Одинцово возвели новые поликлиники, в Ленинском округе — подстанцию скорой помощи и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14%.