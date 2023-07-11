Свыше двадцати тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

За неделю карусели, которые установили по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, посетили более 24,2 тысячи человек, сообщили в областном Минблаго.

«Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий, на которых они установлены, тем самым превратив их в точки притяжения. Кроме того, покататься на таких каруселях можно бесплатно», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

В министерстве уточнили, что в регионе работают восемь губернаторских каруселей — в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове. Наиболее популярными за минувшую неделю стали карусели Ногинска, Сергиева Посада и Одинцово. Отметим, что аттракционы оформлены художником и дизайнером Денисом Симачевым.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.