Свыше двадцати тысяч человек посетили областные мероприятия в парках Подмосковья в выходные

В минувшие выходные в парках Подмосковья прошли два областных мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев» и «Новогодняя экология», сообщили в областном Минкульттуризме. В общей сложности их посетили порядка 23 тысяч человек.

В ведомстве уточнили, что в субботу на «Ретропразднике «12 месяцев» гостей ждали концертные программы «Песня года в парке», катания на лошадях, дискотеки «Хиты 80-х», «Ярмарка бабушки» и многое другое. В воскресенье на празднике «Новогодняя экология» они могли посетить мастер-классы по изготовлению деревянных и тряпичных кукол для домашних театров, принять участие в беспроигрышных лотереях, акции «Безопасный фейерверк» и многое другое. Отметим, что мероприятия организовали при поддержке Минкульттуризма Подмосковья и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.