Свыше двадцати тысяч льготников Московской области отдохнули в санаториях бесплатно с начала года

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

С начала этого года в Московской области обеспечили бесплатным санаторно-курортным лечением свыше 23 тысяч льготников, из которых порядка 18 тысяч — за счет средств региона. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Всего в этом году получат оздоровление более 30 тысяч жителей Подмосковья», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что такой возможностью могут воспользоваться жители, имеющие льготные категории — инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и другие. Получить путевку можно, подав заявление здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.

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