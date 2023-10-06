Свыше двадцати тысяч льготников Московской области отдохнули в санаториях бесплатно с начала года
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
С начала этого года в Московской области обеспечили бесплатным санаторно-курортным лечением свыше 23 тысяч льготников, из которых порядка 18 тысяч — за счет средств региона. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Всего в этом году получат оздоровление более 30 тысяч жителей Подмосковья», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что такой возможностью могут воспользоваться жители, имеющие льготные категории — инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и другие. Получить путевку можно, подав заявление здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.