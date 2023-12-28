Свыше двадцати тысяч протоколов за нарушения в содержании территорий выдали в Подмосковье в упрощенном режиме

С начала этого года мобильные комплексы с искусственным интеллектом, камеры «Безопасный регион» и камеры на дорогах Подмосковья, выявляющие перевозчиков стройотходов без разрешающих документов, помогли сформировать более 21,5 тысячи административных постановлений на общую сумму более 804,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

«Цифровые методы позволили охватить больше территорий, а значит усилить качество проверок. Кроме того, таким способом мы можем привлечь нарушителей, которые игнорируют правила, к ответственности в упрощенном режиме», — рассказала руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве добавили, что в регионе в этом году выявили более 13,8 тысячи нарушителей, которые незаконно перевозили строительный мусор. «Умные» автомобили зафиксировали более 4,2 тысячи нарушений, камеры сети «Безопасный регион» — свыше 3,4 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.