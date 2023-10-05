Свыше двадцати тысяч жителей Подмосковья записали своего питомца на прием к ветеринару в режиме онлайн

Более 20 тысяч жителей Московской области записали своих домашних животных к ветеринарным специалистам в режиме онлайн с помощью электронной услуги на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«При этом общий поток посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья составил почти 82 тысячи человек. 24,5% из них записались в клинику онлайн, через региональный портал госуслуг», — уточнил зампред регионального Правительства Георгий Филимонов.

Чаще всего питомцев записывали на прием к специалисту, вакцинацию, стерилизацию или кастрацию. Отметим, что для записи на портале госуслуг региона в поиске нужно ввести «Запись к ветеринару» и заполнить пункты формы. Там можно выбрать необходимого специалиста, время приема и вид услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.