Свыше двадцати тысяч звонков от жителей Подмосковья поступило в Координационный центр по паллиативной помощи за год

За год работы Координационного центра паллиативной помощи в Подмосковье на его «горячую линию» поступило порядка 24 тысяч звонков, сообщили в областном Минздраве.

«В Подмосковье большое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В прошлом году заработали «горячая линия» по паллиативу и Координационный центр, в этом году ввели в работу интернет-портал «Паллиативная помощь», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

По ее словам, за год сотрудники центра осуществили почти 570 выездов патронажных бригад на дом и госпитализировали 552 пациентов. Добавим, что позвонить на «горячую линию» можно по телефону +7 (498) 683-83-83. Получить необходимую информацию пациенты могут и на интернет-портале «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков. По его словам, это является важной работой.