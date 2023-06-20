Свыше двадцати зданий возведут в Подмосковье в ближайшее время

В Подмосковье вскоре возведут многоквартирный дом и еще 23 нежилых здания. Разрешение на строительство объектов было получено на прошлой неделе, сообщает областное Минжилполитики.

Жилой дом построят в составе жилого комплекса «9 квартал» во Фрязино, он будет рассчитан на 106 квартир. В ведомстве также перечислили нежилые объекты, которые запланированы к строительству. Так, в Люберцах, Красногорске и Ленинском округе появится по одному детскому саду, в Кашире возведут здание лаборатории, в Орехово-Зуевском округе — кафе, в Химках — автосервис с автомойкой и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.