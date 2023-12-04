Свыше двух миллиардов рублей погасили в качестве задолженности по арендной плате в Подмосковье

С начала этого года арендаторы в Подмосковье погасили задолженность по арендной плате за недвижимость на общую сумму свыше 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

«Ситуация, когда арендатор не платит арендную плату или вносит ее в неполном объеме, встречается, к сожалению, часто. С целью увеличения поступлений арендных платежей, а также контроля над сокращением задолженности по арендной плате, в каждом городском округе проводится целый комплекс мероприятий», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, в бюджет муниципалитетов после взыскания задолженности за земельные участки неразграниченной собственности поступило 1,9 миллиардов рублей. Кроме того, 174 миллиона рублей поступило за взыскание задолженности за земельные участки муниципальной собственности, 138 миллионов рублей — за муниципальное имущество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.