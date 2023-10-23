Свыше двух миллиардов рублей земельного налога начислили в Подмосковье за нарушения использования земель
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
С начала этого в Московской области за нарушения при использовании земель было начислено более 2,1 миллиарда рублей земельного налога, сообщили в областном Минимуществе.
Муниципальные земельные инспекторы совместно с налоговой службой за этот период осмотрели 217 тысяч земельных участков. Это 81% от плана, уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, на 129 тысячах участков были выявлены нарушения при их использовании.
«По закону земля должна использоваться в соответствии со своим назначением, в противном случае – собственников или арендаторов непременно ждет повышенная налоговая ставка, вместо 0,3% - 1,5%», - добавила министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».