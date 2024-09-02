Свыше двух миллионов человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Свыше 2,3 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самыми популярными среди жителей и гостей региона стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, Сестрорецкий парк в Клину и парк Мира в Мытищах.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, на территории региона расположены сто девяносто четыре парка, в выходные они становятся одной из главных точек притяжения среди населения и туристов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье введут свыше двадцати новых спортивных объектов.