Свыше двух миллионов человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Фото: [пресс-служба министерства благоустройства Московской области]
Свыше 2,3 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Самыми популярными среди жителей и гостей региона стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, Сестрорецкий парк в Клину и парк Мира в Мытищах.
Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, на территории региона расположены сто девяносто четыре парка, в выходные они становятся одной из главных точек притяжения среди населения и туристов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье введут свыше двадцати новых спортивных объектов.