Свыше двух миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю

Свыше двух миллионов человек посетили подмосковные парки за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самыми популярными с 24 по 30 июня стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках, парк «Сестрорецкий» в Клину, парк Мира в Мытищах и Центральный парк в Пушкино.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, в настоящее время в Подмосковье функционирует свыше 190 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, которые были установлены по губернаторской программе.

«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — подчеркнул глава областного Минблаго.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Парка Мира в Коломне.