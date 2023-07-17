Свыше двух тысяч человек посетили парк «Дубрава» в Павловском Посаде в день открытия
Фото: [АНО «МосОблПарк»]
Свыше двух тысяч человек приняли участие в праздничной программе в честь открытия парка «Дубрава» в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.
В ведомстве подчеркнули, что парк стал новой точкой притяжения и полноценным общественным пространством. На территории работает центр «Активное долголетие», есть сеть велосипедных дорожек, обустроены лыжные трассы, безопасная игровая зона для детей и зона для выгула собак.
В день открытия в парке работали различные тематические зоны с названиями, соответствующими каждой букве названия самого парка, например, «Д» — доброта, «У» — уют, «Б» — бодрость, «Р» — радость.
Так, в зоне «Д» состоялись тематические мастер-классы, на площадке «У» работали библиоверанда и плэнер художественной школы, в зоне «Б» проходили соревнования, в том числе веселые старты, в зоне «Р» была организована интерактивная программа с настольными играми, в зоне «В» — фотозона с ростовыми куклами, в зоне «А» состоялись занятия по йоге, скандинавской ходьбе и зумбе.
На главной сцене парка прошел концерт. Перед посетителями выступили популярные театральные и эстрадно-танцевальные коллективы Подмосковья.
Напомним, парк «Дубрава» с современными зонами досуга и отдыха открылся 15 июля. Он был создан по просьбе местных жителей на месте заброшенного пустыря.
Фото: [АНО «МосОблПарк»]
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Можайск, в том числе обновленный парк «Ривьера», где прошло благоустройство.