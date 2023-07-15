В подмосковном Павловском Посаде состоялось открытие нового парка «Дубрава»

Парк «Дубрава», который обустроили вместо заброшенного пустыря на пересечении улиц Каляева и Чапаева, открыли в Павловском Посаде. Об этом сообщили в региональном Минблаго.

«Новый парк появился на месте некогда цветущей, но впоследствии заброшенной территории. Мы постарались вернуть этому месту былую красоту и сделать ее вновь привлекательной для горожан», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Общая площадь территории, которую благоустроили, составила почти три гектара. Ожидается, что для «серебряных» жителей муниципалитета, которые являются участниками проекта «Активное долголетие», откроют центр для занятий.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что масштабное обновление завершится в подмосковной Верее к сентябрю.