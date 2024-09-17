Свыше двух тысяч человек посетили промышленный фестиваль в Московской области

Более 2,5 тысячи жителей и гостей Подольска посетили промышленный фестиваль «Тяга Фест II», который состоялся на территории кабельного завода «СПКБ ТЕХНО» при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в рамках развития промышленного туризма в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для гостей подготовили не только развлекательные мероприятия, но и познавательные экскурсии, где все посетители могли получить ответы на интересующие вопросы», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Взрослые и дети в рамках мероприятия смогли посетить экскурсии по заводу, выставку автомобилей и мотоциклов, мастер-классы. Также для них подготовили игровую зону, авторские лекции, фудкорт и живую музыку. Отметим, что виртуально познакомиться с предприятиями и записаться на очные экскурсии и мастер-классы можно с помощью сервиса «Промышленное кольцо Подмосковья» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.