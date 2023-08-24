Свыше двух тысяч мероприятий пройдут в библиотеках Подмосковья в День открытых дверей
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В эту субботу в библиотеках Подмосковья пройдет День открытых дверей, в честь которого они проведут более двух тысяч мероприятий для детей и взрослых Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
Для посетителей подготовят мастер-классы, концерты, литературные встречи, квесты, турнир по шахматам и настольными играм и многое другое. Так, например, в Губернской библиотеке пройдет квест «Тайна третьей планеты», квизы «О всех мирах, больших и малых» и «Мир Алисы Селезневой», мастер-классы «Шахматные созвездия» и «Космический театр». Ряд других библиотек региона также поддержали космическую тематику мероприятия.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.
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