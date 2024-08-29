Свыше двух тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили за неделю
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
За неделю в Подмосковье при помощи технологии «умные автомобили» выявили более 2,1 тысячи нарушений в содержании территорий, чаще всего фиксировалось наличие мусора во дворах, вандальные надписи на фасадах зданий, ямы на дорогах и навалы бытовых отходов на контейнерных площадках. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что округами-лидерами по числу обнаруженных дефектов оказались Одинцово, Королев, Домодедово и Наро-Фоминский. Профильные службы должны будут исправить недочеты, после чего инспекторы проведут повторную проверку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.