Свыше двух тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили за неделю

За неделю в Подмосковье при помощи технологии «умные автомобили» выявили более 2,1 тысячи нарушений в содержании территорий, чаще всего фиксировалось наличие мусора во дворах, вандальные надписи на фасадах зданий, ямы на дорогах и навалы бытовых отходов на контейнерных площадках. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.