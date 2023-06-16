Свыше двух тысяч жителей Подмосковья подписались на чат-бот «Мособлэнерго» с начала лета

Более двух тысяч жителей Подмосковья подписались на чат-бот «Мособлэнерго» за первые две недели работы сервиса. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

Чат-бот информирует о плановых отключениях электроэнергии. Соответствующие уведомления приходят заранее. Подписаться на них можно по ссылке.

В ведомстве отметили, что сервисом могут пользоваться все жители региона, чьи энергопринимающие устройства входят в зону обслуживания «Мособлэнерго». Проверить это можно в чат-боте. Он сам предложит подписаться на рассылку, если населенный пункт, улица или дом обслуживается электросетевой компанией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что «умные» технологии делают жизнь людей комфортнее.