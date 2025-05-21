Свыше 200 браконьерских сетей изъято из водоемов во время весеннего нереста в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели результаты контрольно-надзорной деятельности в ходе весеннего нерестового периода, стартовавшего с начала минувшего месяца. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Уточняется, что для проведения рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере рыболовства министерство оказывает содействие личным составом и техникой: к указанной работе привлечены около 130 сотрудников ведомства, задействовано свыше 120 транспортных средства. Также в рамках рейдов изъято свыше 210 запрещенных орудий лова общей протяженностью почти 11 километров.

Отмечается, что с начала весеннего нереста при содействии министерства было выявлено 15 фактов незаконной добычи водных биоресурсов, зафиксировано свыше 50 нарушений правил рыболовства, а также составлено 75 административных протоколов за нарушение правил эксплуатации маломерных судов.

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