Свыше двухсот дополнительных рабочих мест организовали на заводе по производству напитков в Можайске
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На заводе по производству напитков ООО«УНИ ПАК» в Можайске, где осуществляется розлив безалкогольных газированных напитков, открылись новые рабочие места для увеличения объемов продукции. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Сейчас предприятие выпускает 3 млн банок и пэт-упаковок в месяц, новые производственные линии позволят нарастить объемы до 10 млн банок и 12 млн пэт-упаковок. Производственные мощности планируют переводить в круглосуточный режим работы, в связи с этим открыты 250 новых вакансий», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Сейчас на заводе требуются технологи, лаборанты, контролеры качества, машинисты разливочно-наполнительных автоматов, а также операторы линий. По вопросам, которые касаются трудоустройства, граждане могут обратиться по телефону 8 (496) 382-01-06.
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