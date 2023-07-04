Свыше двухсот единиц коммунальной техники выдали в Подмосковье с начала года

«Распределение техники для муниципалитетов происходит в течение всего года, зависит от заявок городских округов, эффективности использования и фактической потребности. Важно, чтобы тракторы, вышки, погрузчики и другие средства механизированной уборки служили на благо чистоты Московской области», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.