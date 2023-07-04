Свыше двухсот единиц коммунальной техники выдали в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала этого года муниципалитетам Подмосковья выдали 197 единиц специальной техники и 100 прицепов, рассказали в областном ГУСТ. Самой востребованной техникой являются тракторы.
«Распределение техники для муниципалитетов происходит в течение всего года, зависит от заявок городских округов, эффективности использования и фактической потребности. Важно, чтобы тракторы, вышки, погрузчики и другие средства механизированной уборки служили на благо чистоты Московской области», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.