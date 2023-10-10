Свыше двухсот юридических лиц стали пользователями портала госуслуг Московской области за неделю

За неделю новыми пользователями портала госуслуг Московской области стали 235 юридических лиц, общее число зарегистрированных юрлиц превышает 78 тысяч, сообщили в областном Мингосуправления. Там представлены более 170 услуг для бизнеса.

В ведомстве уточнили, что пользователи портала могут сэкономить время на заполнение заявлений, проверить документы с помощью «умных» экспертных систем и избавиться от необходимости лишний раз посещать госучреждения. Помимо этого, предприниматели региона могут получить консультации по ведению бизнеса, вести документооборот через комплексный сервис в рамках контрольно-надзорной деятельности полностью в электронном виде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.