Свыше двухсот книг передали детям из новых регионов России сотрудники Росреестра Подмосковья

Сотрудники Росреестра Подмосковья передали детям из новых российских регионов более двухсот книг — художественную и обучающую литературу.

Как сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений, передача печатных изданий дошкольникам и школьникам из новых субъектов РФ состоялась в рамках федеральной акции «Дети — детям». Ее цель — приобщение детей к чтению и привлечение их к изучению культуры, традиций и истории нашей страны.

Все двести экземпляров были собраны коллективом Управления Росреестра по инициативе Молодежного совета, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, которые стараются внести свою лепту в поддержку защитников страны.