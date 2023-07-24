Свыше двухсот нелегальных перевозчиков у аэропортов выявили в Подмосковье

С начала текущего года сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья и правоохранительных органов выявили 250 нелегальных перевозчиков, которые незаконно осуществляли свою деятельность на подъездных дорогах к аэропортам Шереметьево и Домодедово и на внутренних территориях аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В связи с сезоном отпусков и увеличением пассажиропотока на территориях социально значимых объектов, Минтранс Подмосковья усилил проверки вблизи аэропортов в отношении нелегальных перевозчиков легковых такси. <…> В отношении нарушителей составлено 1250 административных материалов, транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки», — рассказала начальник УРАТК Евгения Каретникова.

В областном Минтрансе добавили, что на территории аэропорта Шереметьево выявили 60 нарушителей, в отношении них составлено 300 административных материалов. Остальных нелегальных перевозчиков такси выявили вблизи аэропорта Домодедово, в отношении них составили 950 административных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.