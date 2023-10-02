Свыше двухсот объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье

В этом году в Московской области на стадии ремонта находятся 218 поликлиник, больниц и других учреждений здравоохранения. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

«Программа ремонта на 2023 год включает в себя 218 объектов, 150 из которых вводных. Я обращаю внимание, что капитальный ремонт — это 51 объект, и очень большая программа текущего ремонта, порядка 100 объектов мы ремонтируем ежегодно. Третья группа ремонта — аварийно-восстановительная. Где-то протечка кровли, где-то прорыв труб», — отметила Стригункова.

Она подчеркнула, что общий объем финансирования обновлений на год составляет порядка 14,5 млрд рублей. А чтобы работы проходили в максимально сжатые сроки подрядчиков обязывают работать в две смены.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.